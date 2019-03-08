اونلاين | كورة ستار بث مباشر الهلال والوحدة … مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم | مباريات الدوري السعودي مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار بث مباشر الهلال والوحدة … مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم | مباريات الدوري السعودي مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الآن تابع البث المباشر يلا شوت الهلال والوحدة، مشاهدة رابط مباراة الهلال ضد الوحدة السعودي، وذلك في الدوري السعودي الممتاز، كأس دوري محمد بن سلمان الجمعة 8-3-2019، على قناة السعودية الرياضية، ونتابع معكم الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري، ونرصد توقيت اللقاء وكذلك سجل الفرق في بطولة الدوري السعودي، ونتابع الأخبار العاجلة، تابع رابط الاسطورة لايف Livehd7 الذي نقوم بنقله بدون تقطيع، ونرصد المزيد من التقارير.

يلا شوت الهلال والوحدة

انتهت مباراة الذهاب بين نادي الهلال والوحدة في يوم 11 نوفمبر 2018 بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وسجل لنادي الهلال الأهداف، اللاعب سلمان الفرج، واللاعب كارلوس إدواردو، واللاعب سالم الدوسري، وحصل اللاعب محمد البريك على إنذار في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، مباراة العودة اليوم نتابعها عن قرب، ونتابع معكم نتيجة المباراة عبر نقل البث المباشر قبل بدء اللقاء بقليل.

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قمنا بوضع رابط البث المباشر الذي يخص مباراة كرة القدم بين الهلال والوحدة السعودي، من أجل رصد المزيد من الأحداث والتحليلات، عبر الأستوديو التحليلي قبل المباراة، تابع لايف المباراة ونقوم بنقل العرض بصورة إتش دي، من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد عبر تحديث القناة الناقلة للحدث.

أرقام مميزة للهلال بالدوري

هداف نادي الهلال اللاعب جوميز برصيد 17 هدف

اللاعب كارلوس إدواردو سجل 8 أهداف في المركز الثاني

اللاعب محمد إبراهيم كنو سجل خمسة أهداف في المركز الثالث

صناعة الأهداف للاعب جوميز، صنع سبعة أهداف

اللاعب محمد الشلهوب صنع ستة أهداف

اللاعب محمد البريك صنع خمسة أهداف

نادي الهلال سجل 55 هدف في شباك المنافسين

حصل نادي الهلال على 11 ضربة جزاء

حصل نادي الهلال على 46 كارت أصفر

حصل نادي الهلال على 6 كروت حمراء

أرقام نادي الوحدة بالدوري

هداف نادي الوحدة اللاعب ماركوس جييرمي برصيد ثمانية أهداف

اللاعب أحمد عبده جابر ستة أهداف

اللاعب روميلو أوتيرو سجل ثلاثة أهداف

قائمة صناع الأهداف اللاعب روميلو أوتيرو صنع اربعة أهداف

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اللاعب فواز الصقور صنع ثلاثة أهداف

اللاعب ماركوس جييرمي صنع هدفين

سجل نادي الوحدة 28 هدف في الدوري

حصل على ضربتي جزاء فقط من بداية الموسم

حصل على 29 كارت أصفر

لم يحصل على كروت حمراء

سجل الهلال في بطولة الدوري

نادي الهلال السعودي هو أكثر الأندية السعودية تتويجًا ببطولة الدوري الممتاز، حيث حقق اللقب 15 مرة من قبل، آخر هذه الألقاب العام الماضي 2017-2018، وهو في طريقة لتحقيق اللقب السادس عشر هذا الموسم، ولكنه يبتعد بفارق ستة أهداف فقط عن نادي النصر السعودي، ووصل نادي الهلال السعودي لوصافة الدوري الممتاز في 13 مرة، أي حصل على الدوري السعودي في 15 بطولة، وحصل على المركز الثاني في 13 بطولة، وهو سجل مميز للنادي الأعرق في السعودية، بينما نادي الوحدة لم يحصل على الدوري ولم يصل لمركز الوصيف من قبل.

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معنويات مرتفعة

نادي الهلال نجح في خطف الفوز من نادي العين الإماراتي، مباراة الهلال والعين كانت في دوري أبطال آسيا، ونجح محمد الشلهوب في التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، وإقتنص الهلال أول ثلاث نقاط في مشواره في تصفيات دوري أبطال آسيا، وهذه هي نتيجة آخر مباراة خاضها الهلال قبل لقاء اليوم، ونتابع معكم المزيد من التقارير.

بطاقة المباراة

مباراة الهلال والوحدة

الأسبوع 23 من الدوري الممتاز

على إستاد جامعة الملك سعود

مباراة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب فوز الهلال بثلاثية نظيفة

توقيت المباراة الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية.

البث المباشر