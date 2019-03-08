اونلاين | كورة Al Hilal HD الاسطورة | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر دوري بلس | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة

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في قمة نارية بالدوري السعودي عندما يستضيف فريق الهلال نظيره الوحدة في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 في المباراة التي ستقام بينهما في الجولة الـ23 للدوري السعودي للمحترفين في بث حي ومباشر اليوم وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر ولايف عبر موقع يلا شوت بلس.

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