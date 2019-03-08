اونلاين | koora live| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر koora live| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي مساء اليوم الجمعة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو في المواجهة المرتقبة التي يستضيفها ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي في السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

تنقل مباراة الهلال والوحدة ضمن منافسات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر قناة KSA Sports 2 HD بصوت المعلقين حماد العنزي وفهد العتيبي.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يدخل الهلال المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تقربه أكثر من لقب المسابقة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

Advertisements

كما يعتمد ماميتش، المدير الفني للفريق، على كتيبة مدججة بالنجوم في كل المراكز بداية من علي الحبسي في حراسة المرمى، وبوتيا في الدفاع والدوليين

محمد كنو وسالم الدوسري، بجانب مجموعة من المحترفين المميزين بداية من كارلوس إدواردو والبيروفي كارييو والدبابة الفرنسية بافيتيمي جوميز هداف الفريق، الذي يسعي لاستعادة صدارة هدافي الدوري من الكاميروني تاومبا لاعب التعاون.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

على الجانب الآخر يدخل الوحدة اللقاء بروح معنوية عالية بعد الطفرة الواضحة التي أحدثها أحمد حسام ميدو بالفريق، سواء على مستوى النتائج أو الأداء.

ويأمل ميدو في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب ستاد الملك سعود، على رغم صعوبة المهمة.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر أقرب منافسيه، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.