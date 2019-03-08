اونلاين | دوري بلس Dawry Plus بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم الجمعة 8-3-2019 (كورة اتش دي )

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دوري بلس Dawry Plus بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم الجمعة 8-3-2019 (كورة اتش دي )

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تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والوحدة، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة 8-3-2019.

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ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والوحدة، التي تقام على استاد جامعة الملك سعود، على قنوات KSA aports وDawri Plus 1، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 55 نقطة، في حين يحتل الوحدة المركز السادس برصيد نقاط 35.

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