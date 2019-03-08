أودا مارشال يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لملاقاة مازيمبي الكونغولي، والتي ستنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام باستاد برج العرب بالإسكندرية. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي Advertisements الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدي – أحمد أيمن الوسط: إبراهيم عبدالخالق – محمد الضرف – عماد حمدي – وجيه عبدالحكيم – عبدالرحمن مجدي الهجوم: أودا مارشال ويتواجد على دكة البدلاء: محمد مجدي – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – محمود عبدالعاطي «دونجا» – شيلونجو – كريم بامبو – علاء عبدالعظيم.

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