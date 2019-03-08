عمر السومة يدخل تاريخ الدوري السعودي بهدف قاتل ضد القادسية

قاد السوري عمر السومة فريق الاهلي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي لتحقيق الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

بادر القادسية بالتسجيل عن طريق البرازيلي بيمسارك فيريرا في الدقيقة 31، وأدرك المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 37، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الجميع لإطلاق الحكم صافرة النهاية، تمكن عمر السومة من تسجيل هدف الفوز للفريق الأهلاوي في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وبات نجم الأهلي عمر السومة أسرع لاعب يسجل 100 هدف في دوري المحترفين السعودي، وذلك في 102 مباراة فقط، كما أصبح ثالث لاعب ينجح في تسجيل 100 هدف وأكثر بعد ناصر الشمراني 126 هدف، محمد السهلاوي 103 هدف.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 40 في المركز الخامس، بينما بقي القادسية عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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