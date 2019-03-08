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شكرا لقرائتكم والد النني من امام الكعبة : " ربنا يكرمك يامحمد "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سافر ناصر النني نجم بلدية المحلة في عصرها الذهبي والد محمد النني المحترف في صفوف الارسنال الانجليزي للأراضي المقدسة من اجل اداء فريضة العمرة علي ان يعود قبل مباراة منتخب مصر المقبلة من اجل مؤازرة نجله من ارض الملعب هو وكامل افراد اسرته .
وأكد والد النني علي انه استغل فترة تواجده بالسعودية من اجل الدعاء لابنه بأن يكرمه الله في الفترة المقبلة سواء مع منتخب مصر او مع نادي الارسنال الانجليزي الذي يلعب بين صفوفه منذ ثلاث سنوات .
يذكر ان ناصر النني تقدم بإستقالته من الجهاز الاول لنادي بلدية المحلة منذ ثلاث سنوات وذك من اجل التفرغ لإدارة الاكاديمة التي تحمل اسم نجله والتي حصل علي تراخيص اقامتها من اتحاد الكرة كأول اكاديمية مرخصة في الدلتا.
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