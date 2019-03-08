شكرا لقرائتكم رسميا..رانييرى يتولى تدريب روما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى روما الإيطالي، رسميا، اليوم الجمعة تعيين كلاوديو رانييرى مديرا فنيا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الجارى، خلفا للمدرب السابق أوزيبيو دى فرانشيسكو الذى أقيل من منصبه أمس الخميس.

وقال جيمس بالوتا رئيس نادى روما:"يسعدنا أن نرحب بكلاوديو رانييرى فى بيته، الهدف هذا الموسم هو أن ننهى فى أعلى ترتيب بالدوري، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل".

من جانبه قال رانييرى بعد توليه المسئولية:"سعيد بالعودة إلى روما، كان من الصعب رفض العودة لتدريب الفريق من جديد، بعدما قاموا بالإتصال بى".

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وتعد هذه المرة الثانية التى يقوم فيها رانييرى بتدريب فريق الذئاب، بعد قيادته الفريق فى الفترة من 2009 حتى 2011، واحتل معهم المركز الثانى فى الدوري الإيطالي.

وكان روما قد ودع بطولة دورى أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضى على يد نادى بورتو البرتغالى، بعد خسارته إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان قد فاز ذهابا 2 – 1.

وكان رانييرى قد أقيل من تدريب فولهام فى نهاية فبراير الماضى.