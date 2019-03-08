شكرا لقرائتكم نيمار هدف ريال مدريد الأول فى الميركاتو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرضاً قياسياً إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والنجم البرازيلي نيمار من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، دخل فى مفاوضات جادة مع نيمار من أجل إقناعه بالإنتقال لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد أبلغ نيمار أنه يستعد للدخول فى مفاوضات مع باريس سان جيرمان لضمه الصيف المقبل.

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وتحدثت الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم عرضاً قياسياً قيمته 350 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بإتمام الصفقة، كما سيمنح نيمار راتباً سنوياً يصل لـ 45 مليون يورو.

ويتقاضى نيمار الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بعد ثلاث سنوات راتباً سنوياً يصل لـ 36 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع البارسا.