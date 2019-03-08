شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم بغيب عن معسكر الزمالك استعدادا لجورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على غياب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض عن مران اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

جاء قرار جروس بالموافقة على غياب محمد إبراهيم عن مران الزمالك بسبب سفر اللاعب مع فريق شباب النادى مواليد 97 لمنتجع الأسيوطى من أجل مواجهة بيراميدز غداً في بطولة الجمهورية.

وبذلك تأكد عدم تواجد محمد إبراهيم ضمن حسابات جروس للتواجد فى معسكر مواجهة جورماهيا بعد الموافقة على سفره مع فريق الشباب بالنادى الأبيض.