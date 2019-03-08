شكرا لقرائتكم الفيفا يرفض طلب تشيلسي بتأجيل عقوبة الحرمان من القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، طلب الاستئناف الذى تقدم به نادى تشلسي الإنجليزى بتأجيل عقوبة الحرمان من قيد لاعبين جدد لفترتى انتقالات (سنة كاملة).

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد قرر منع نادى تشيلسى الإنجليزى فى شهر فبراير الماضى من إبرام وعقد أى صفقات خلال فترتين مقبلتين لحساب سوق الانتقالات، بسبب مخالفات تتعلق بالنقل الدولى وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

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وغرم الفيفا، تشيلسى 460 ألف جنيه إسترلينى بعد هذه العقوبة التى ستنتهى فترتها عند فتح باب سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ويواجه تشيلسى أزمة كبيرة فى الصيف المقبل، فى ظل رغبة البلجيكى ايدين هازارد فى الرحيل، لعدم ايجاد البديل المناسب له.