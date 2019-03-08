شكرا لقرائتكم السومة يحرم القادسية نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل عمر السومة هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الأهلي من فخ القادسية ويقوده للفوز 2 - 1 خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة.

ويعد هذا الفوز هو الأول للأهلي في أربع مباريات في الدوري ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، لكنه يبقى في المركز الخامس مقابل 24 نقطة للقادسية في المركز 11.

وكان القادسية البادئ بالتسجيل بعد مرور نصف ساعة عبر البرازيلي بيسمارك فيريرا من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة، لكن التعادل جاء سريعا بضربة رأس مواطنه أدريلان سانتوس قبل ثماني دقائق على انتهاء الشوط الأول.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن ينقض الهداف السوري السومة على كرة عرضية برأسه ليهز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ويبتعد الأهلي بفارق 15 نقطة عن الهلال المتصدر الذي يواجه الوحدة في وقت لاحق.