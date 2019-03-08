شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يُنهى مرانه بـ"تقسيمة" و"تمرير سريع" استعدادا لجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية فى نهاية تدريبات الفريق اليوم الجمعة، على ملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

جاءت التقسيمة تحت إشراف الجهاز الفنى فى جزء من الملعب وقام جروس بإيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأمور وكذلك إعطاء بعض التعليمات الفنية المعينة لبعض اللاعبين فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك، فقرة فنية خاصة للاعبين على هامش المران وجاءت الفقرة الفنية من جروس للاعبين اليوم عبارة عن التدريب على التمرير السريع من لمسة واحدة وسرعة النقل السريع للكرة.

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جروس، خوض المران الأخير غدا السبت فى الثالثة عصرا بملعب النادى ومن المقرر أن يسافر الفريق الأبيض عقب أدائه المران الأخير غدا فى النادى إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى.

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ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.



أحداد