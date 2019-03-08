الإسماعيلى يهاجم مازيمبى بـ" أودا مارشال "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى تشكيل فريقه لملاقاة مازيمبى فى السادسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدورى أبطال افريقيا فى اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية ، وجاء التشكيل كالتالى : حارس مرمى: محمد فوزى خط الدفاع: طارق طه– ريتشارد بافور– باهر المحمدى – أحمد أيمن خط الوسط: ابراهيم عبد الخالق – محمد الضرف – عماد حمدى – وجيه عبدالحكيم – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: أودا مارشال البدلاء: محمد مجدى – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – دونجا – شيلونجو – كريم بامبو – علاء عبد العظيم حارس مرمى: محمد فوزى خط الدفاع: طارق طه– ريتشارد بافور– باهر المحمدى – أحمد أيمن خط الوسط: ابراهيم عبد الخالق – محمد الضرف – عماد حمدى – وجيه عبدالحكيم – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: أودا مارشال البدلاء: محمد مجدى – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – دونجا – شيلونجو – كريم بامبو – علاء عبد العظيم

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