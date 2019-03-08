LIVE يلا شوت بدون تقطيع.. الآن رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت yalla shoot...

LIVE يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين الاسطورة، يستضيف ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة قوية وهامة من مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيص سيلتقي فريق الاسماعيلي نظيره فريق مازيمبي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاسماعيلي ومازيمبي اونلاين.

مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر

كورة لايف مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر، يدخل فريق الاسماعيلي وهدفه الوحيد الفوز حيث أكد المدرب العام للإسماعيلي أن الفريق سيقاتل لأخر نفس، لتحقيق الفوز في دوري أبطال أفريقيا، يذكر أن الاسماعيلي تعرض للهزيمة مرتين وتعادل في واحدة، أما عن فريق مازيمبي فأنه يدخل اللقاء وهو قادم من خسارة على يد فيتا كلوب انتهت بثلاثية بالدوري الكونغولي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 58 نقطة في جدول الترتيب، يلا شوت مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر.

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي

وتبدأ المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الــ 6:00 بتوقيت مصر، والساعة الـ 7:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تنقل المباراة علي قناة بين سبورت 6 وسوف يقوم بالتعليق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي