."حارس مصر الأول" يشعل معركة كلامية بين معلق قناة الأهلي وأحمد الطيب

مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد: اشتعلت معركة " معلقين" بين أحمد الطيب المعلق بقناة "بي إن سبورتس" وفاروق صلاح المعلق بقناة "الأهلي" بسبب حارس مصر الأول ليتداخل فى المعركة برنامجان تابعان للأحمر والأبيض. وقال أحمد الطيب أثناء تعليقه على مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو التي أقيمت الأحد الماضى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف "جنش حارس مصر الأول، كان قبل كده فى الزمالك أحمد الشناوي حارس مصر الأول، سبحان الله، حارس الزمالك دائماً يكون حارس مصر الأول، لكن فاجئنا مفاجأة جميلة محمد الشناوي وأصبح حارس مباراة مصر وأورجواي فى كأس...

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