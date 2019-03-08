مران الزمالك.. مشاركة حفني وجمعة.. تأهيل عبد الغني وحسن.. ومحاضرة فنية لجروس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه عصر اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الكونفيدرالية.

وشهد المران مشاركة عبدالله جمعة وأيمن حفني، في التدريبات الجماعية عقب أداء البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني لهما أمس الخميس؛ لمعاناتهما من الإرهاق.

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وأدى محمد عبدالغني وإبراهيم حسن ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية علي هامش المران بناءً على قرار من الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس المدير الفني لتجهيزهما للمباراة المقبلة بسبب معاناتهما من بعض الإرهاق، فيما واصل حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق البرنامج الذي وُضع له أمس من للتعافي من الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

وحرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اصطحاب سبورة خلال تدريب الفريق اليوم بملعب النادي؛ حيث ألقى محاضرة شرح فيها للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب التي ينوي تنفيذها بالتدريبات لتطبيقها في مباراة جورماهيا بالإضافة إلى بعض الواجبات والمهام المعينة لبعض اللاعبين في الفريق، مشددًا على جميع اللاعبين بالتركيز الشديد، وتنفيذ المطلوب منهم.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط و يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.