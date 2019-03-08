بالفيديو.. السومة يدون اسمه برقم تاريخي في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق الدولي السوري عمر السومة، مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، رقمًا تاريخا جديدا يضاف لسجله التهديفي، بدخوله نادي المائة كهداف في مسابقة الدوري السعودي.
وقاد السومة فريقه الأهلي للفوز على نظيره القادسية 2-1، في لقاء ضمن مباريات الجولة الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبات السومة ثالث لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يصل للهدف رقم 100 بعد ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي.
وبفوز أهلي جدة، وصل بذلك الفريق إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.
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