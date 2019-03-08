انت الان تتابع حريق مدريد والصفقة التاريخية الأبرز في صحف العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جاء اقتراب رانييري وعشاء يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. فيما تصدرت المعركة الكبيرة وحريق مدريد صحف إسبانيا.. بينما هيمنت صفقة بايرن ميونخ التاريخية على صحف ألمانيا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، على اقتراب كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لفولهام، من تولي المهمة الفنية لروما، خلفًا لإيزيبيو دي فرانشيسكو، وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "روما يذهب إلى كلاوديو رانييري، دي فرانشيسكو يدفع، ومونشي قريب من الرحيل عن روما.. من توتي ودي روسي، نعم لرانييري"، وأضافت: "الدوري الأوروبي: تعادل جيد في فرانكفورت (0-0)، إيكاردي هل يعود؟ بروزوفيتش أهدر ركلة جزاء، ثم يشيد إنتر الجدار أمام اَينتراخت، ولوتارو مارتينيز يُنذر ويغيب عن الإياب.. وربما يبدأ ماوريتو تدريباته اليوم".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "لقد عاد! بعد ثماني سنوات، رانييري يأخذ المهمة في روما من جديد.. سيوقع حتى يونيو المقبل، يجب أن يتأهل لدوري الأبطال: وإذا لم تسر الأمور بالشكل المطلوب، فقد يبقى كمدير". وأضافت كوريري ديللو سبورت: "بيلا نابولي! في الدوري الأوروبي، فاز على سالزبورج بثلاثية من

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "لقد عاد! بعد ثماني سنوات، رانييري يأخذ المهمة في روما من جديد.. سيوقع حتى يونيو المقبل، يجب أن يتأهل لدوري الأبطال: وإذا لم تسر الأمور بالشكل المطلوب، فقد يبقى كمدير".

وأضافت كوريري ديللو سبورت: "بيلا نابولي! في الدوري الأوروبي، فاز على سالزبورج بثلاثية من ميليك وفابيان رويز وهدف عكسي، ربع النهائي يقترب.. أما بالنسبة لإنتر ميلان، فالتعادل ليس سيئًا، بروزوفيتش أهدر ركلة جزاء في فرانكفورت وفي النهاية التعادل السلبي يحكم".

وتابعت كوريري ديللو سبورت: "أليجري وأنييلي، عشاء ووداع، الليلة يوفنتوس يواجه أودينيزي.. كريستيانو، ماندزوكيتش وديبالا"، وختمت: "ريال مدريد، سولاري يقترب من الإقالة، في الوقت الراهن، مورينيو يقول لا".

وقالت صحيفة توتو سبورت في عنوانها: "يوفنتوس الجديد، المدرب: ريال مدريد يريد أليجري، الذي اجتمع مع أنييلي على العشاء وأجلوا قرار التجديد حتى يونيو.. البدائل هم زيدان، وكونتي وديشامب".

وأضافت توتو سبورت: "في الدفاع، يرغب يوفنتوس في الضغط من أجل ماتياس دي ليخت وروبين دياز، أما في الوسط، فرامسي جاهز، ثم واحد من بوجبا أو ندومبلي، واحترس من زانيولو.. مويس كين قريب من أياكس، وباراتيسي يركض من أجل كييزا".

وتابعت توتو سبورت: "دي فرانشيسكو يدفع للجميع، وروما يتجه لرانييري.. هدف عكسي من بالوتا، رئيس روما، أقال المدرب بعد إقصاء غير عادل للذئاب من دوري الأبطال.. والمدير الرياضي قريب من الرحيل".

Advertisements

وختمت توتو سبورت: "ميليك ورويز يقربان نابولي من ربع النهائي، أنشيلوتي يحتفل بثلاثية في سالزبورج.. أما إنتر، فالاَن سيرفعون تجميد إيكاردي، لوتارو سيغيب عن العودة بعد حصوله على بطاقة صفراء، تعادلوا مع فرانكفورت 0-0 وبروزوفيتش أهدر ركلة جزاء".

المعركة الكبيرة وحريق مدريد



وسلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على أزمة ريال مدريد بين القائد سيرجيو راموس والرئيس فلورينتينو بيريز، وملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الميرنجي عقب إقالة سولاري.

وعنونت صحيفة "ماركا" حول هذه الحادثة: "المعركة الكبيرة"، وأضافت: "بيريز قام بتوبيخ اللاعبين عقب مباراة أياكس أمستردام، والقائد راموس قام بلوم الرئيس على التخطيط السيئ في الصيف، وسيتم إقالة سولاري".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ريال مدريد يحترق"، وأضافت: "مباراة سولاري الأخيرة مع ريال مدريد ستكون أمام بلد الوليد"، وتابعت: "أزمة بين راموس وبيريز، حيث قال راموس: (ادفع لي وسأرحل)، وزيدان سيكون ورقة بيريز الرابحة لكن مورينيو أيضًا في الصورة".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "أزمة في مدريد"، وأضافت: "يوجد أزمة بين أسوار ريال مدريد بين القائد سيرجيو راموس والرئيس فلورينتينو بيريز"، وتابعت: "ميسي يعود مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين".

وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي": "المغفرة"، وأضافت: "فالنسيا لم يقتل المباراة ضد كراستودار بعد هدفي ردريجو واستقبل هدفا".

صفقة بايرن ميونخ التاريخية



بينما تنوعت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، وجاء على رأسها اقتراب نادي بايرن ميونخ من إبرام صفقة رعاية بعقد تاريخي.

وخرجت صحيفة "بيلد" بعنوان "أكبر عقد في تاريخ البوندسليجا"، حيث أشارت إلى اقتراب شركة سيارات من إبرام صفقة رعاية لنادي بايرن ميونخ مقابل 800 مليون يورو، وألقت صحيفة "Abendezitung"، الضوء أيضًا على صفقة الرعاية الضخمة، التي سيوقعها بايرن ميونخ في الأيام القليلة المقبلة.

كما حمل الغلاف عنوان "مشروع كان الكبير كعضو مجلس إدارة"، حيث ربطت الصحيفة بين أوليفر كان، المتوقع انضمامه لإدارة النادي البافاري، وعقد الرعاية المنتظر، بينما حمل غلاف صحيفة "Westfalische Rundschau" عنوان "دورتموند يرغب في العودة للمسار الصحيح"، وذلك بعد إقصاء أسود الفيستيفال من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.