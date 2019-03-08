انت الان تتابع لاسارتي: نعلم قوة فيتا كلوب.. وهذه رسالتي للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

مارتن لاسارتي

أكد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي، معلقًا: "مباراة الغد ليس لها علاقة بنتيجة اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في مصر، فالمباراة الأولى أصبحت ماضيا، والأهلي اعتاد دائما على النظر للأمام والتعامل مع الأمور خطوة خطوة، والتفكير في كل مباراة على حدة". وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأهلى وفيتا كلوب أن مباراة الغد أمام فيتا كلوب يخوضها الأهلي بهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وجمع نقاطها الثلاث؛ من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

وأشار لاسارتي إلى أنه يعرف فريق فيتا جيدا، ويدرك مدى قوته على ملعبه وأمام جماهيره، مؤكدا أن خبرة لاعبي الأهلي كافية للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة. وشدد لاسارتي على أنه تحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، وأنه سعى خلال المحاضرات للتأكيد على هذا المعنى، مع شرح المهام

Advertisements