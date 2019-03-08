سببان يقربان ستاد السلام من استضافة أمم إفريقيا 2019

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تحرير:كريم أحمد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
ملعب السلام
اقترب استاد السلام من استضافة مباريات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر الصيف المقبل، بدلًا من ملعب بورسعيد الذي تقرر استبعاده لوجود أزمة في المدرج العلوي والمقصورة، وحسبما صرح مصدر في اتحاد الكرة لـ"التحرير"، فإن ملعب السلام هو الأقرب لسببين، الأول كونه من محافظة القليوبية وليس القاهرة، والثاني أنه يتبع شركة برزنتيشن راعي الجبلاية، وقال المصدر إنه سيتم الاعلان بشكل رسمي عن الملاعب المستضيفة الستة لأمم إفريقيا يوم 15 من شهر مارس الجاري.
وتنظم مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا في نسختها رقم 32، خلال الفترة من 22 يونيو، إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية. وسبق أن احتضن ملعب بورسعيد منافسات كأس أمم إفريقيا 2006 التي احتضنتها مصر، حيث شهد مباريات المجموعة الرابعة التي ضمت حينها كلا من السنغال ونيجيريا
وسبق أن احتضن ملعب بورسعيد منافسات كأس أمم إفريقيا 2006 التي احتضنتها مصر، حيث شهد مباريات المجموعة الرابعة التي ضمت حينها كلا من السنغال ونيجيريا وغانا وزيمبابوي، كما استضاف مباراة ربع النهائي التي جمعت بين تونس ونيجيريا.
كما استضاف أيضًا منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، وتحديدًا المجموعة الخامسة التي ضمت كلا من كوستاريكا والبرازيل والتشيك وأستراليا، واستضاف حينها مباراة في دور الـ16 جمعت بين البرازيل وأوروجواي.
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