انت الان تتابع سببان يقربان ستاد السلام من استضافة أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

ملعب السلام

اقترب استاد السلام من استضافة مباريات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر الصيف المقبل، بدلًا من ملعب بورسعيد الذي تقرر استبعاده لوجود أزمة في المدرج العلوي والمقصورة، وحسبما صرح مصدر في اتحاد الكرة لـ"التحرير"، فإن ملعب السلام هو الأقرب لسببين، الأول كونه من محافظة القليوبية وليس القاهرة، والثاني أنه يتبع شركة برزنتيشن راعي الجبلاية، وقال المصدر إنه سيتم الاعلان بشكل رسمي عن الملاعب المستضيفة الستة لأمم إفريقيا يوم 15 من شهر مارس الجاري.

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وتنظم مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا في نسختها رقم 32، خلال الفترة من 22 يونيو، إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية. وسبق أن احتضن ملعب بورسعيد منافسات كأس أمم إفريقيا 2006 التي احتضنتها مصر، حيث شهد مباريات المجموعة الرابعة التي ضمت حينها كلا من السنغال ونيجيريا