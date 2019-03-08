تفاصيل اجتماع صبحي مع فضل ورئيس الشركة الراعية للكاف

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٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
أشرف صبحي
التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم (2019)، لبحث اخر الاستعدادات للمسابقة المقرر أن تستضيفها مصر الصيف المقبل، كما شهد اللقاء حضور المغربي ادريسي أكي، رئيس الشركة الراعية للاتحاد الافريقي "كاف"، لمناقشة سبل تطوير التعاون الشركة مع مصر، وذلك لجذب أكبر عدد من الرعاة، ودعم البطولة، وبحث صبحي، مع فضل الموقف النهائي الخاص بتطوير الاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، بجانب المنظومة الإلكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وايضاً التطرق لطبيعة عمل اللجان المختلفة ودورها مع البطولة.
وتنظم مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسختها رقم 32، خلال الفترة من 22 يونيو، إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية. وأصبح استاد بورسعيد خارج كأس أمم أفريقيا بنسبة تتجاوز 99%، وسيتم إعلان استبعاده خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث اكتشفت اللجنة الهندسية وجود عيوب
وأصبح استاد بورسعيد خارج كأس أمم أفريقيا بنسبة تتجاوز 99%، وسيتم إعلان استبعاده خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث اكتشفت اللجنة الهندسية وجود عيوب في مدرجات ملعب المصري ببورسعيد، ما يهدد استضافته لمباريات البطولة الأفريقية، علمًا بأن لا توجد أزمة في استبعاد أي ملعب، خاصة أن مصر قدمت 10 ملاعب في ملفها إلى كاف، وليس 6 ملاعب فقط.
واستقر أعضاء اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019، على أن تحل محافظة الإسكندرية محل بورسعيد، وقوبل مقترح نقل مجموعة بورسعيد إلى ملعب السلام، بالرفض لعدم إقامة مباريات ثلاث مجموعات في القاهرة، ما يسبب أعباءً إضافية على أمن العاصمة.
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