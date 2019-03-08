انت الان تتابع تفاصيل اجتماع صبحي مع فضل ورئيس الشركة الراعية للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

أشرف صبحي

التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم (2019)، لبحث اخر الاستعدادات للمسابقة المقرر أن تستضيفها مصر الصيف المقبل، كما شهد اللقاء حضور المغربي ادريسي أكي، رئيس الشركة الراعية للاتحاد الافريقي "كاف"، لمناقشة سبل تطوير التعاون الشركة مع مصر، وذلك لجذب أكبر عدد من الرعاة، ودعم البطولة، وبحث صبحي، مع فضل الموقف النهائي الخاص بتطوير الاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، بجانب المنظومة الإلكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وايضاً التطرق لطبيعة عمل اللجان المختلفة ودورها مع البطولة.

Advertisements

وتنظم مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسختها رقم 32، خلال الفترة من 22 يونيو، إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية. وأصبح استاد بورسعيد خارج كأس أمم أفريقيا بنسبة تتجاوز 99%، وسيتم إعلان استبعاده خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث اكتشفت اللجنة الهندسية وجود عيوب