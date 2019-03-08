انت الان تتابع أحمد فتحي: النجيل الصناعي سيؤثر على أدائنا أمام فيتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
أحمد فتحي
أشار أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، إلى صعوبة مباراة الفريق غدا أمام فيتا كلوب قائلًا: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى التأهل لدور الثمانية في البطولة والأهلي اعتاد دائما على اللعب من أجل الفوز دون النظر لظروف المنافس أو طبيعة الأجواء المحيطة بالمباراة»، وأضاف فتحي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم قائلا: «لدينا من الخبرات ما يؤهلنا كلاعبين للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة كما سبق، وخضنا لقاءات متعددة على ملاعب الترتان منها مباراة وفاق سطيف الموسم الماضي».
وعن أرضية ملعب المباراة، قال فتحي: «النجيل الصناعي يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، لكننا خضنا المران على ملعب المباراة أمس، ونستكمل التحضيرات بمران آخر اليوم؛ من أجل التأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة». وعن مستوى فريق فيتا كلوب قال فتحي: «الفريق الكونغولي جيد، ولديه عناصر مميزة
وعن أرضية ملعب المباراة، قال فتحي: «النجيل الصناعي يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، لكننا خضنا المران على ملعب المباراة أمس، ونستكمل التحضيرات بمران آخر اليوم؛ من أجل التأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة».
وعن مستوى فريق فيتا كلوب قال فتحي: «الفريق الكونغولي جيد، ولديه عناصر مميزة ومسألة جماهيره وحماسها اعتدنا عليها، ولا تزعجنا كثيرا فالجماهير لا تشارك في اللقاء ولكن تؤدي دورها من المدرجات، ومثل هذه الأجواء اعتدنا عليها، وقادرون على التعامل معها».
ويختتم الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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