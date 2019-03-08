أجويرو يتوج بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج

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٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

سيرجيو أجويرو

توج النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير، بعدما سجل 7 أهداف خلال هذا الشهر، مكنت فريقه مانشستر سيتي من استعادة صدارة جدول الترتيب من جديد من فريق ليفربول بفارق نقطة واحدة، كما سجل أجويرو 2 هاتريك مكناه من الوصول إلى صدارة قائمة الهدافين، وساعد فريقه على الفوز بكل مبارياته الأربع التي خاضها خلال الشهر، وهذه هي المرة السادسة التي يتمكن فيها أجويرو من الفوز بتلك الجائزة، والمرة الأولى التي يحصل عليها هذا الموسم.

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وعادل أجويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، الرقم القياسي لآلان شيرر، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك في تاريخ البريميرليج بواقع 11 مرة. واستهل أجويرو شهر فبراير بتسجيل 3 أهداف في فوز مانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة 3-1 على ملعب الاتحاد، قبل أن يفشل في هز شباك إيفرتون في فوز السيتي بنتيجة 2-0. وعاد