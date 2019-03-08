شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: صلاح صاحب الفضل في منافسة ليفربول على البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الألمانى يورجن كلوب، اليوم، الجمعة، أن نجم منتخب مصر محمد صلاح، يمتلك قدرات تهديفية عالية وسجلا مميزا من الأهداف.

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وأضاف: «محمد صلاح لديه سجل مميز من التهديف، وهذا سبب مركزنا الذي وصلنا له الآن واستمرار منافستنا على لقب البريميرليج، وطالما نواصل صناعة الفرص له، فهو سيظل بخير».

ويغيب محمد صلاح عن التهديف منذ شهر، حيث يعود آخر هدف سجله حامل لقب هداف الدوري الإنجليزي، إلى 9 فبراير الماضي أمام بورنموث.

ويستعد ليفربول حاليا لمواجهة بيرنلي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب «آنفيلد روود» ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.