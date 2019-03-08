رسميا..أجويرو لاعب الشهر في الدوري الانجليزي

حصل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير نظرًا لما قدمه مع فريقه خلال الشهر المنقضي. وأعلن الحساب الرسمي للبريميرليج عن حصول أجويرو على جائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير بعدما أحرز هاتريك مرتين أمام آرسنال وتشيلسي وهدف في شباك وستهام. وساهم أجويرو في وصول مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ليصبح السيتيزنز على بعد نقطة من ليفربول وصيف المسابقة. ونجح أجويرو في معادلة هاري كين مهاجم توتنهام، ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد كأكثر حصولاً على الجائزة بواقع ست مرات. Advertisements وتفوق أجويرو خلال تلك الجائزة على ثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني، وثنائي مانشستر يونايتد بول بوجبا ولوك شو، وأشلي بارنز لاعب بيرنلي وسين لونستاف لاعب نيوكاسل، وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس. ويتصدر صاحب الـ30 عامًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا بفارق هدف عن محمد صلاح لاعب ليفربول. جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيتقبل غدًا السبت نظيره واتفورد على ملعب "الاتحاد" في إطار مباريات الجولة 30.

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