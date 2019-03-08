مدرب جور ماهيا: لا نخشى الزمالك.. ولكن يقلقنا التحكيم

قال حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني، إن فريقه سيخوض مباراة الزمالك المقبلة، بهدف واحد وهو تحقيق نتيجة الفوز.

ومن المقرر أن يلتقي جورما هيا فريق الزمالك، مساء الأحد المقبل، على ملعب برج العرب ضمن حسابات الجولة الخامسة بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكمل المدير الفني لفريق جور ماهيا على هامش معسكر الفريق بالاسكندرية :"سنواجه خصم قوي يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين ومنهم من تواجد في نهائيات كأس العالم".

وواصل :"لكن هذه هيّ كرة القدم ويمكن أن يحدث أي شيء خلال 90 دقيقة ولا نخشى أحد ونحترم المنافس".

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وعبّر المدير الفني للفريق الكيني في نهاية تصريحاته عن قلقه من القرارات التحكيمية، قائلاً :"أنا قلق فقط من القرارات التحكيمية خاصة وأن فريقه تم إلغاء هدف صحيح له أمام نصر حسين داي ولكن بخلاف ذلك ففريقي سيخوض مباراة الزمالك بهدف واحد هو الفوز".

وكان جور ماهيا خسر المباراة الماضية أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف دون رد، في المقابل فاز الزمالك على منافسه بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة (1-0).

جدير بالذكر أن نصر حسين داي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، يليله جور ماهيا برصيد ست نقاط، ثم الزمالك برصيد خمس نقاط، ويتذيل بترو أتليتكو الترتيب برصيد أربع نقاط.