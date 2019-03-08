شكرا لقرائتكم خبر عن بالهدف الـ100.. السومة ينقذ الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​صالح الحربي (جدة)

قلب الأهلي تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام القادسية، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل للقادسية أولا المحترف بيسمارك فيريرا، وسجل للأهلي اديرلان سانتوس وعمر السومة.

ورغم السيطرة الأهلاوية في الشوط الأول إلا أن القادسية باغت بالتسجيل أولاً عن طريق المحترف بيسمارك فيريرا من ركلة حرة مباشرة وضعها على يسار الحارس ياسر المسيليم في الدقيقة 31، وسرعان ما عاد الأهلي للقاء بعد أن أحرز لاعبه المحترف اديرلان سانتوس هدف التعادل بعد 6 دقائق، برأسية في منتصف المرمى القدساوي.

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وفي الشوط الثاني، أشرك المدرب الأهلاوي فوساتي الثنائي أيمن الخليف وعمر السومة بحثاً عن انتزاع النقاط الـ3 وتحقق له ذلك عند الدقيقة 90+4، بعد عرضية جميلة من الخليف وضعها السومة برأسه في المرمى القدساوي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 40 محتفظا بمركزه الـ5، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 24 نقطة، وفي المركز الـ11.

ويعد هدف السومة، الرقم 100 له في دوري المحترفين.