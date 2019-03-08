شكرا لقرائتكم مران الزمالك لمواجهة جورماهيا.. عودة حفنى وجمعة.. وخطة جروس على السبورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، باصطحاب سبورة خلال المران المقام حاليا بملعب النادى استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ألقى جروس من خلال السبورة محاضرة شرح فيها للاعبى الزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، التى ينوى تنفيذها بالتدريبات لتطبيقها فى مباراة جورماهيا، كما شرح جروس بعض الواجبات والمهام المعينة لبعض اللاعبين فى الفريق.

فيما انتظم عبدالله جمعة وأيمن حفنى لاعبا الزمالك فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا، وعاد الثنائى للتدريبات الجماعية عقب إنهائهما البرنامج التأهيلى الذى وضع لهما أمس بسبب معاناتهما من الارهاق.