شكرا لقرائتكم الغندور: وكلاء اللاعبين يختارون تشكيل المنتخب وعدم ضم السعيد غير منطقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن اختيارات المنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى غريبة وغير منطقية، قائلا: كيف يختار المعارين من الأهلى والزمالك رغم أنهم لم يدخلوا "سكور" مبارياتهم بالدورى مثل عمار حمدى الذى انضم من الاتحاد ويترك لاعبا مثل ناصر ماهر الذى يشارك بشكل مستمر فى فريق بحجم الأهلى".

تابع: "أجيرى تجاهل لاعبين مثل أحمد على مهاجم المقاولون وضم صلاح محسن العائد من الإصابة ولا يشارك بشكل منتظم، وترك مروان محسن فى أفضل حالاته رغم أنه كان يصطحبه فى أسوأ حالاته، ومن وجهة نظرى عدم انضمام عبد الله السعيد بسبب أزمته مع الأهلى وهناك وكلاء يتدخلون فى اختيارات لاعبى المنتخب".

شدد: هناك وكيل لاعبين أقام حفل عيد ميلاد لمساعد أجيرى للاحتفال به!، واختيارات أجيرى سيئة للغاية، حيث إنه تجاهل ضم عبد الله جمعة وكريم نيدفيد وناصر ماهر وعمر السعيد ويوسف أوباما، وتوقعى أن مصطفى محمد سيكون مهاجم مصر الأساسى لأنه خليفة عمرو زكى، وناصر ماهر يستحق اللعب للمنتخب أكثر من عمار حمدى، إضافة إلى أن ناصر منسى ومصطفى محمد يلعبان أساسيين على صلاح محسن فى المنتخب الأولمبى".