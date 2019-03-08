رونالدو يحتفل باليوم العالمى للمرأة على طريقته الخاصة...

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جدة - عمرو شويل احتفل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، بيوم المرأة العالمى، وذلك على طريقته الخاصة. ونشر كريستيانو رونالدو عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، صورة لوالدته ماريا دولوريس أفييرو، وصديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، وكتب "يوم سعيد لجميع نساء العالم، وقبلة خاصة لنساء حياتى”. وكانت ماريا دولوريس أفيرو والدة البرتغالى كريستيانو رونالدو أعلنت الشهر الماضى، أنها أصيبت بمرض السرطان مجددًا بعدما تعافت منه فى وقت سابق. وقالت والدة كريستيانو رونالدو فى تصريحات للتليفزيون البرتغالى، "أجريت فحوصات فى مدريد، وقمت بإجراء أشعة، أنا الآن أحارب من أجل حياتى”. يوم المرأة العالمى، الذى تحتفل به دول العالم اليوم 8 مارس، وهو اليوم الذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز لنضال المرأة وحقوقها ويحتفل به سنويا. اسرة رونالدو

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