شكرا لقرائتكم حازم إمام يواصل الابتعاد عن مران الزمالك قبل مباراة جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، تأدية برنامجه التأهيلى الذى وضع له منذ أمس الخميس، من أجل التعافى من الإجهاد العضلى الذى يعانى منه ليستمر غيابه لليوم الثانى على التوالى عن التدريبات الجماعية قبل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما خاض محمد عبد الغنى وإبراهيم حسن لاعبا الزمالك، فقرة تأهيل خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى وجاء تأهيل عبدالغنى وحسن بناء على قرار من الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، من أجل تجهيزهما بشكل كامل بسبب معاناتهما من بعض الإرهاق.