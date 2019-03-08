شكرا لقرائتكم الجوكر: مباراة فيتا كلوب صعبة ولكنها مفتاح دور الثمانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحى، لاعب الأهلى صعوبة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة بملعب الأخير فى السادسة من مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف فتحى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة والذى عقد اليوم قائلا: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى التأهل لدور الثمانية فى البطولة والأهلى اعتاد دائما على اللعب من أجل الفوز دون النظر لظروف المنافس أو طبيعة الأجواء المحيطة بالمباراة.

وعن أرضية ملعب المباراة قال فتحى: «النجيل الصناعى يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، ولكننا خضنا المران على ملعب المباراة أمس، ونستكمل التحضيرات بمران آخر اليوم؛ للتأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة».

وأضاف فتحي: «لدينا من الخبرات ما يؤهلنا كلاعبين للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة كما سبق، وخضنا لقاءات متعددة على ملاعب الترتان منها مباراة وفاق سطيف الموسم الماضى.

وعن مستوى فريق فيتا كلوب قال فتحي: «الفريق الكونغولى جيد ولديه عناصر مميزة ومسألة جماهيره وحماسها اعتدنا عليها ولا تزعجنا كثيرا فالجماهير لا تشارك فى اللقاء ولكن تؤدى دورها من المدرجات ومثل هذه الأجواء اعتدنا عليها، وقادرون على التعامل معها».