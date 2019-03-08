شكرا لقرائتكم عفروتو يطلب دعما شعبيا لصعود دمنهور للممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مصطفى عفروتو نجم الأهلى والإسماعيلى السابق وصانع ألعاب دمنهور الحالى، بضرورة المساندة من جميع القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بمحافظة البحيرة بالوقوف خلف الفريق البحراوى، لتحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأكد عفروتو أنه يتمنى من الجهاز الفتى بقيادة هانى العقبى الحصول على فرصة اللعب كاملة من أجل أثبات نفسه والعودة إلى المستوى المعهود له، الذى تنتظره منه كل جماهير دمنهور، مشيرا فى ذات الوقت أنه مازال لديه الكثير والكثير داخل المستطيل الأخضر ليقدمه مع النادى البحراوى.

وأكد عفروتو أن دمنهور بلده الثانى وشرف كبير جداً بالنسبة له اللعب بصفوفه، متمنياً أن يعود نادى دمنهور هذا الكيان الكبير إلى المكانة الطبيعية لها وسط الأندية الجماهيرية الأخرى، وينافس بكل قوة على الصعود إلى الدورى الممتاز الموسم القادم.

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثانى بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 38 وبفارق نقطة فقط عن طنطا صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة.