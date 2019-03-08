شكرا لقرائتكم قائمة برشلونة قبل مواجهة فاليكانو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة، اليوم، الجمعة، قائمة مباراة رايو فاليكانو المحدد لها السابعة والنصف مساء غد السبت بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

قائمة برشلونة لمباراة رايو فاليكانو جاءت كالتالى: تير شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، أومتيتى، موريلو، جوردى ألبا، سيرجى روبيرتو، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، ألينيا، فيدال، آرثر، سواريز، ميسى، ديمبلى، مالكوم، بينما تم استبعاد كليمنت لينجليت بداعى الإيقاف، وتوديبو وبواتينج لأسباب فنية، بينما يغيب رافينيا وفيرمايلين للإصابة.

وتعاقد برشلونة مع كيفن برنس بواتينج خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من ساسولو الإيطالى، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكانت أسهم الانتقادات وجهت فى وقت سابق ضد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة وإدارة النادى بسبب التعاقد مع بواتينج صاحب الـ31 عاماً، حيث يرى المراقبون أن اللاعب لن يكون الخيار الأمثل لتعويض لويس سواريز.



