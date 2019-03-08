جوارديولا وأجويرو الأفضل فى شهر فبراير بالبريميرليج...

جدة - عمرو شويل حصل بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، على جائزة أفضل مدرب فى مسابقة الدورى الإنجليزى عن شهر فبراير الماضى.

وقاد جوارديولا، فريق مانشستر سيتى لتحقيق الفوز فى أربع مباريات خلال الشهر الماضى، كان منها الفوز بنتيجة (6-0) على حساب تشيلسى.

كما حصل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى على جائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى عن الشهر المنقضى.

ويلتقى غداً السبت مانشستر سيتى مع واتفورد بملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 71 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح صاحب المركز الثانى، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.