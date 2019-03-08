شكرا لقرائتكم شاهد.. عمرو الليثى ورؤساء الأندية فى افتتاح مسجد محمود الشامى بالمحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد افتتاح مسجد الشامى بمدينة المحلة الكبرى، تواجد عدد كبير من رؤساء اندية الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث والدورى الممتاز بالإضافة للإعلامى الدكتور عمرو الليثى وعدد كبير من الشخصيات الدينية والفنية والثقافية. وألقى خطبة الجمعة الدكتور رمضان عبدالمعز، والتى تحدث فيها فضل بناء المساجد وفضل التقرب من آل بيت النبى عليه الصلاة والسلام. من جانبه وجه المهندس محمود الشامى عضو مجلس ‘دارة اتحاد الكرة السابق، الشكر للدكتور عمرو الليثى والشيخ رمضان عبدالمعز ورؤساء الأندية، التى حضرت افتتاح مسجد آل الشامى بالمحلة، مؤكدا أن المسجد ما هو إلا استكمال لما بدأه والده الحاج عبدالسميع الشامى عضو مجلس النواب السابق عن مدينة المحلة.

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