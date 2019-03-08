فيديو.. صاروخ مانشستر يونايتد ونجل كلويفرت فى قائمة هولندا أمام المنتخب الأوليمبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد مشاركة " تاهيت تشونج " لاعب مانشستر يونايتد مع المنتخب الهولندي ضد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى اللقاء الودي المقرر له 26 مارس الجاري فى المعسكر المقرر إقامته بإسبانيا. يعد تشونج " من المواهب القادمة فى صفوف مانشستر يونايتد وشارك مؤخراً فى الفوز على باريس سان جيرمان وإخراجه من دور الـ16 لدورى ابطال أوروبا. كما تشهد قائمة المنتخب الأوليمبي تواجد جاستين كلويفرت لاعب روما الإيطالي و نجل أسطورة هولندا وبرشلونة الإسباني باتريك كلويفرت.

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