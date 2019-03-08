شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل الابتعاد عن مران الزمالك قبل مباراة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى وضع له منذ أمس الخميس من أجل التعافى من الإجهاد العضلى الذى يعانى منه ليستمر غيابه لليوم الثاني علي التوالي عن التدريبات الجماعية قبل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما خاض محمد عبد الغني وإبراهيم حسن لاعبا الزمالك، فقرة تأهيل خاصة علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وجاء تأهيل عبدالغني وحسن بناء على قرار من الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، من أجل تجهيزهما بشكل كامل بسبب معاناتهما من بعض الإرهاق.