شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك لمواجهة جورماهيا.. عودة حفني وجمعة.. وخطة جروس علي السبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، باصطحاب سبورة خلال المران المقام حاليا بملعب النادي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ألقى جروس من خلال السبورة محاضرة شرح فيها للاعبي الزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب التي ينوي تنفيذها بالتدريبات لتطبيقها في مباراة جورماهيا كما شرح جروس بعض الواجبات والمهام المعينة لبعض اللاعبين في الفريق.

فيما انتظم عبدالله جمعة وأيمن حفني لاعبا الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا وعاد الثنائي للتدريبات الجماعية عقب إنهائهما البرنامج التأهيلي الذي وضع لهما أمس بسبب معاناتهما من الارهاق.