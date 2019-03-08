صور..منتخب 2001 فى المنيا لحضور بطولة المناطق لضم لاعبين جدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين فى المنيا لمتابعة بطولة منتخبات المناطق للبحث عن وجوه جديدة للفريق. وتواجد برفقة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب 2001 كلاً من عادل محفوظ مدير المنتخب و هشام عبد المنعم المدرب العام للفراعنة الصغار. يأتى ذلك فى إطار استعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى موريتانيا بالعام 2021، حيث يتابع الجهاز الفنى مختلف اللاعبين فى جميع المحافظات.

ربيع ياسين و محفوظ يتابعان بطولة المناطق فى المنيا



منتخب 2001 فى المنيا



منتخب مصر مواليد 2001

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