شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى عن جماهير فيتا: نحترم حماسها لكنها لن تلعب ضدنا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد فتحى، لاعب الأهلى، صعوبة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة بملعب الأخير فى السادسة من مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف فتحى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذى عقد اليوم، "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى التأهل لدور الثمانية فى البطولة، والأهلى اعتاد دائما اللعب من أجل الفوز دون النظر لظروف المنافس أو طبيعة الأجواء المحيطة بالمباراة".

وعن أرضية ملعب المباراة قال فتحى "النجيل الصناعى يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، لكننا خضنا المران على ملعب المباراة أمس، ونستكمل التحضيرات بمران آخر اليوم؛ للتأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة".

وأضاف فتحى "لدينا من الخبرات ما يؤهلنا كلاعبين للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة كما سبق، وخضنا لقاءات متعددة على ملاعب الترتان منها مباراة وفاق سطيف الموسم الماضى".

وعن مستوى فريق فيتا كلوب قال فتحى "الفريق الكونغولى جيد ولديه عناصر مميزة ومسألة جماهيره وحماسها اعتدنا عليها ولا تزعجنا كثيرا، فالجماهير لا تشارك فى اللقاء، لكن تؤدى دورها من المدرجات ومثل هذه الأجواء اعتدنا عليها، وقادرون على التعامل معها".