شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى إن فريقه جاهز لمباراة فيتا كلوب الكونغولى المحدد لها السادسة من مساء غد السبت، بالكونغو فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفنى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء الأهلى وفيتا كلوب، "أن مباراة الغد ليس لها علاقة بنتيجة اللقاء الأول الذى جمع الفريقين فى مصر، فالمباراة الأولى أصبحت ماضيا، والأهلى اعتاد دائما على النظر للأمام والتعامل مع الأمور خطوة خطوة، والتفكير فى كل مباراة على حدة".

وأوضح لاسارتى أن مباراة الغد أمام فيتا كلوب يخوضها الأهلى بهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وجمع نقاطها الثلاث؛ من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

وأشار لاسارتى إلى أنه يعرف فريق فيتا كلوب جيدا، ويدرك مدى قوته على ملعبه وأمام جماهيره الغفيرة، مؤكدا أن خبرة لاعبى الأهلى كافية للتعامل مع كل الظروف المحطة بالمباراة.

وشدد لاسارتى على أنه تحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، وأنه سعى خلال المحاضرات للتأكيد على هذا المعنى، مع شرح المهام المطلوبة من كل لاعب وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس؛ لإدراك الفوز دون النظر لأى صعوبات أخرى قد تواجه الفريق من ضغط الجماهير أو أرضية الملعب المغطاة بالترتان.

وعن رأيه فى أداء فريق فيتا كلوب، قال لاسارتى إن الفريق الكونغولى يؤدى بشكل مميز، ولديه عناصر قوية وتؤدى بشكل رائع، خاصة على ملعبها ووسط جماهيرها.

وأضاف أن الأهلى يبحث دائما عن الفوز فى كل اللقاءات التى يخوضها، ويعلم تماما مدى صعوبة المباراة.

وقال: "كل ما علينا هو بذل الجهد والعطاء المطلوب لتحقيق الفوز، وكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى، وهذا الأمر ندركه جيدا كما يدركه جميع اللاعبين، وسنسعى لبذل أقصى الجهد لتحقيق الأهداف التى أتينا بسببها إلى الكونغو".