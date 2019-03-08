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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية التى نستعرضها فى السطور التالية..

اطمأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على بعثة الفريق فى الكونغو، وأجرى رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق فى الكونغو وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة.

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، مكافأة الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل موقعة جورماهيا.

يستدرج فريق الإسماعيلى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يبحث الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، عن أول فوز له مع الفريق خارج الديار فى بطولة أفريقيا، عندما يقود المارد الأحمر فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى غداً ببطولة أفريقيا.

تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور جماهير لمباراة الإسماعيلى ومازيمبى بطل الكونغو، المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حرص طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي وعضو مجلس الإدارة، على الاجتماع بالمنسق الأمني المخصص من الـ«كاف» لمباراة فيتا كلوب.

يعود المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات الجارية بعدما توجه إلى مسقط رأسه، لحضور مراسم دفن والده الذى وافته المنية مساء الثلاثاء الماضى.

يرفض الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتان لاسارتي المجازفة بعمرو السولية لاعب الفريق من خلال الدفع به فى مواجهة فيتا كلوب، رغم تعافيه التام من الإصابة، وبعد خضوعه لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار الأيام الماضية، وذلك وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الطبي.