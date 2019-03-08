شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكاراتيه بالنادى الأهلى يتوجه لإسطنبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت اليوم، الجمعة، بعثة فريق الكاراتيه بالنادى الأهلى، مطار القاهرة متوجهة إلى إسطنبول، وذلك للمشاركة فى إحدى البطولات الدولية.
وسافرت البعثة على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى إسطنبول، ووزعت الشركة الوطنية بعض الهدايا التذكارية.
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