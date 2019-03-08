أبو ريدة ومجاهد ونجوم التحكيم فى تأبين الراحل محمود عثمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد دعوة الحكم الدولى سمير محمود عثمان لتأبين والده الراحل محمود عثمان الحكم الدولى الأسبق وأيقونة التحكيم المصرى والعربى فى الذكرى الرابعة لرحيله بنادى طلعت حرب بإمبابة. وحرص عدد كبير من نجوم ورموز التحكيم على الحضور، منهم توفيق السيد رئيس منطقة حكام القاهرة ومحمد فاروق الحكم الدولى وأيمن دجيش الحكم الدولى المساعد وناجى الدمنهورى سكرتير عام لجنة الحكام الرئيسية السابق وأحمد أبو العلا الحكم الدولى وعضو اللجنة الرئيسية وفهيم عمر الحكم الدولى وعاطف حسين ونور سعيد الحكم المساعد والحكمان أحمد صلاح ومحمد صلاح عبد الفتاح والحكم الدولى محمد الحنفى وهانى خيرى الحكم المساعد والمساعد شريف عبد الله والدكتور عزب حجاج المدير التنفيذى للجنة الحكام ونجله الحكم حسام عزب حجاج. وحرص نجوم الأندية المصرية على الحضور ومنهم ضياء عبدالصمد نجم الأهلى ومدرب الداخلية السابق وعبدالحميد بسيونى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وفكرى صالح مدرب حراس المرمى ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم ومدحت فقوسه نجم الكرة المصرية ونادى المصرى البورسعيدى الأسبق ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة نادى طلعت حرب ومحمد عامر نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق واللواء عبد المنعم الحاج نجم الكرة المصرية ونادى الترسانة وشيخ المدربين والكابتن الكبير محمود أبو رجيلة نجم مصر ونادى الزمالك ومحمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والكابتن سيد يوسف نجم الترسانة ومنتخب مصر الأسبق.

أبو ريدة فى تأبين الحكم محمود عثمان

الحكام فى تأبين محمود عثمان

الحكام ومباراة ودية فى حفل تأبين محمود عثمان

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