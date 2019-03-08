موعد مباراة الترجي وحوريا كوناكري اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

يستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة نظيره حوريا كوناكري الغيني في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية.

الترجي الرياضي التونسي يأمل في حجز أول بطاقة تأهل لحسابه عن المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، الفريق التونسي تمكن حتى الآن من جمع ثماني نقاط خلال المباريات الأربع الماضية، ليحتل الفريق المركز الأول بالمجموعة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق حوريا كوناكري صاحب المركز الثاني، ويكفي الفريق التونسي الفوز في مباراة اليوم لتأكيد تفوقه وتأهله عن هذه المجموعة.

أما فريق حوريا كوناكري الغيني فيطمح في الفوز على الترجي أو التعادل على الأقل من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم من دوري أبطال أفريقيا، الفريق الغيني حصد إلى الآن سبع نقاط، حيث تعادل في مباراة، وخسر في مثلها، قبل أن يفوز في مباراتين على فريق بلاتينيوم ستارز صاحب المركز الأخير بالمجموعة.

موعد مباراة الترجي وحوريا كوناكري

وقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الترجي الرياضي وحوريا كوناكري مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وحوريا كوناكري

هذا وسيتم نقل مباراة الترجي اليوم ضد حوريا كوناكري بدوري الأبطال من خلال قناة الوطنية التونسية الأرضية، والتي تبث داخل تونس، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلق عصام الشوالي.