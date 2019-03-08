LIVE مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر دوري بلس يلا شوت Yalla shoot رابط كورة ستار مباشر...

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر دوري بلس كورة ستار Ksa sports لايف يلا شوت الأسطورة لبث المبارايات مباراة الهلال والوحدة مباشر اليوم كورة أون لاين بث مباشر الهلال والوحدة، يلتقي اليوم نادي الهلال مع الوحدة في مباراة ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث يسعى الهلال وبقوة لاستمرار زحفه نحو تحقيق لقب الدوري وعدم التفريط في أي نقطة للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني.

ويعيش الهلال حالة من الانضغاط في مواعيد المبارايات حيث يلعب الفريق مبارتين كل أسبوع مؤخرا، ولكن مدرب الهلال عند سؤاله عن هذا الأهر قال أنه لا يبدي اهتمام له فهو تركيزه ينصب على مباراة اليوم وبعد ذلك المباريات القادمة وأنه على قدر كبير من الثقة في اللاعبين الذين لم يشاركو في مباراة العين الماضية.

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