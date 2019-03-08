الأهلي يفوز في الدقائق الأخيرة على القادسية بهدف السومة.. تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والقادسية

يحاول النادي الأهلي اليوم الحصول على الثلاث نقاط لتقليص الفارق بينه وبين المراكز التي تسبقه في الترتيب حيث يحتل الأهلي المركز الخامس بعد الهلال والنصر والشباب والتعاون، بينما القادسية في المركز الحادي عشر من البطولة ويريد تحسين موضعه هو الآخر.

ويستضيف استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) اللقاء في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، ويستطيع مشجعي الفريقين متابعة اللقاء عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق مشاري القرني

نتيجة مباراة الأهلي والقادسية

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي يدخل لقاء اليوم بعد فوز مستحق على نادي السد في المباراة السابقة، حيث أحرز عمر السومة هدفي اللقاء مما أعطى الثقة للفريق حيث لم يتغلب عليه منذ 11 عاماً.

متابعة المباراة: