نتيجة مباراة الأهلي والقادسية في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يستضيف نادي القادسية فريق الأهلي في الجولة الثالثة والعشرين من دوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا ثُلث بتوقيت السعودية، وتُنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى.

ويبحث الأهلي عن الفوز مرة أخرى حتى يستطيع الوصول إلى المراكز الأولى من ترتيب جدول المسابقة، وقد لعب الأهلي 22 مباراة في الدوري خسر منهم 7 مباريات ويحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والقادسية

وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل لاشيء لصالح القادسية على أرض الأهلي، ولهذا يبحث الأهلي على إحراج القادسية وسط جماهيره اليوم واقتناص الثلاث نقاط وإحراز عدد كبير من الأهداف.

متابعة اللقاء: